A treia bancă din sistem, ​BRD, a obținut în primele 9 luni un profit de 1,2 miliarde de lei ​Banca BRD-Societe Generale, a treia banca din sistemul bancar local a înregistrat un profit net de 1,261 mililiarde de lei în primele 9 luni din an, rezultat în creștere cu circa 11% fața de primele 9 luni din anul trecut, potrivit raportului transmis miercuri dimineața la Bursa de Valori.

Banca dispune de 674 agenții (în scadere de la cele 723 agentii de la începutul anului). Gradul de echipare pentru clientii persoane fizice a crescut, atingând 4,30 produse.



Soldul creditelor nete (incl. leasing) a atins 31,2 miliarde RON si a crescut cu 3,8%

Sursa articol: hotnews.ro

