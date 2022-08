Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30.07.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 5.421 persoane din care 4.601 au fost cetațeni ucraineni, in creștere cu 55% fața de ziua precedenta; ▪ 1.374 mijloace de transport; The post Un nou val de…

- Poliția de Frontiera a informat ca in cursul zilei de duminica s-a inregistrat o noua scadere a numarului de ucraineni care au intrat in Romania prin vama Siret. Astfel, in data de 24 iulie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori…

- Traficul de refugiați ucraineni crește substanțial in apropierea sfarșitului de saptamana. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 20 iulie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: 5.092 persoane din care 4.242 au…

- Poliția de Frontiera a informat ca in cursul zilei luni s-a inregistrat o scadere a numarului de refugiați ucraineni care au intrat in Romania prin vama Siret. Astfel, in data de 18 iulie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori…

- In data de 29 iunie, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 4.727 persoane din care 3.986 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu aproape 25% fata de ziua precedenta. ▪ 1.186 mijloace de transport. The post Traficul…

- In data de 24 iunie in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 6.012 persoane din care 5.316 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu 1.000 fata de ziua precedenta. ▪ 1.204 mijloace de transport; The post Traficul de refugiați…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in data de 30.05.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.939 persoane din care 2.261 au fost cetațeni ucraineni, in scadere cu 16% fata de ziua precedenta; ▪ 1.016 mijloace de…

- In data de 27 mai in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.011 persoane din care 2.153 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu aproape 11% fata de ziua precedenta; ▪ 1.067 mijloace de transport; The post Traficul de…