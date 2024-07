Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca va trece, in urmatorii ani, printr-un amplu proces de restructurare, pe fondul provocarilor generate de schimbarile tehnologice, de criza fortei de munca si de modificarile fiscale, avertizeaza expertii de la Sierra Quadrant, intr-o analiza privind perspectivele mediului de business…

- Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației Romane de Smart City (ARSC), a discutat in exclusivitate pentru Ziarul Puterea despre cele trei mari provocari pe care Romania le are in fața pentru 2024: infrastructura, sursele de finanțare și viziunea pe termen lung. „Prima provocare majora este infrastructura…

- Economia trece printr-un amplu proces de restructurare, determinat de efectele cresterilor de taxe, ale inflatiei, scaderii vanzarilor si accentuarii blocajului financiar, iar Romania va functiona cu frana de mana trasa in urmatorii doi ani, mai ales in contextul incertitudinii fiscale asociate anului…

- Perspectivele pentru evoluția economiei in Europa raman sumbre, pentru 2024, arata un sondaj al Forumului Economic Mondial (WEF), efectuat in randul economiștilor șefi, de la mai multe instituții financiare și de business, mondiale. Aproape 70 la suta dintre economiștii șefi, chestionați de WEF, prevad…

- Editia a noua a Maratonului Nisipului CELCO Marea Neagra isi deruleaza astazi, 26 mai 2024, ziua a doua si ultima, pe plaja ZOOM Beach din Constanta.Maraton unic in Europa de Sud Est, Maratonul Nisipului are loc integral pe nisip, in organizarea AS SanaSport Constanta si a ACS Ultra Run Constanta, cu…

- Perspectivele economice pentru Romania sunt promițatoare, Romania urmand sa devina cea mai mare piața din UE pentru licitațiile publice in urmatorii patru ani, aproximativ 160 de miliarde de euro aruncate in piața pentru investiții in infrastructura rutiera, feroviara,

- Perspectivele economice pentru Romania sunt promițatoare, țara noastra urmand sa devina cea mai mare piața din UE pentru licitațiile publice in urmatorii patru ani, aproximativ 160 de miliarde de euro aruncate in piața pentru investiții in infrastructura rutiera, feroviara, aeriana, rețele de apa și…

- Cetațenii care nu primesc bon fiscal nu trebuie sa plateasca produsul cumparat sau serviciul prestat. Ce prevede legea Cetațenii care nu primesc bon fiscal nu trebuie sa plateasca produsul cumparat. Potrivit reglementarilor legale, daca operatorii economici refuza emiterea și inmanarea bonului fiscal…