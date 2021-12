Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Carol Davila” ofera un material cu un puternic impact emoțional, realizat de col. Oana Ciobanu și Daniel Iancu. Este marturia cutremuratoare a unei paciente din Secția terapie-intensiva a Spitalului Militar ROL-2 – Covid-19 Aslan. Pacienta internata in spital…

- ,,Pana in prezent, in judetul Vrancea au fost distribuite 2.270 de tichete de masa in valoare de 100 de lei persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa incepand cu 31 august. Tichetele primite de catre DSP Vrancea de la Ministerul Sanatatii au fost distribuite catre toate centrele…

- Reprezentantii Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta au amenajat, joi, la sediul central al institutiei un punct de vaccinare impotriva COVID-19, zi in care s-au vaccinat aproximativ 200 de angajati ai companiei, potrivit Agerpres. Potrivit RAJA Constanta, in perioada imediat urmatoare…

- Dupa lunile de vara, cand nu s-au inregistrat cazuri noi de Covid-19 la Gherla, situația s-a schimbat din septembrie. La Centrul de vaccinare de la liceul Kemeny Zsigmond e din nou animație, mai ales dupa introduerea certificatului verde. La sfarșitul verii, la centrul de vaccinare se prezentau 15-30…

- Un numar de 110.539 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 83.504 reprezinta prima doza, 7.466 - doza a doua si 19.

- Numarul mare de cazuri de COVID sau dorinta de a nu renunta la concerte i-a facut pe multi artisti sa se programeze la vaccinare cu cea de-a treia doza. Loredana Groza sau Andreea Banica au fost printre artistii care au ajuns la centrele de vaccinare.Printre primele persoane publice care au ales…

- Numarul romanilor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu prima doza in ultima saptamana a crescut cu 20% comparativ cu saptamana precedenta, a anunțat marți medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.169.865 de persoane s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a facut retrospectiva deputaților și angajaților din Parlament care au s-au vaccinat impotriva COVID-19. Cei mai mulți s-au vaccinat din fracțiunea PAS, mai exact, din 63 de deputați, tocmai 58 sunt imunizați.