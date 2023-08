Dupa ce a trecut prin drama vieții ei și a invins cancerul, Teodora Stoica duce o viața mai buna ca niciodata! Are o cariera de succes, lucreaza pentru unul dintre cei mai influenți oameni din Romania, insa cand vine vorba de relaxare, fiica lui Mhai Stoica știe ce sa faca in timpul liber. Paparazzii Spynews.ro au obținut imaginile care demonstreaza ca tanara are o viața echilibrata.