„A trecut prea mult timp de când am stat departe de scenă": Armin van Buuren vine la București Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18 luni fara sa ma bucur de energia fanilor. Am o conexiune speciala cu oamenii din Romania, ne leaga pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic incat aș putea scrie o carte. Sunt incantat sa ma intorc in București dupa șapte ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, in Piața Constituției,…

