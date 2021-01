A trecut o săptămână de la dispariția unui copil de 7 ani, în vestul țării. Căutările continuă Autoritațile anunța cu au fost reluate cautarile copilului de 7 ani, disparut in urma cu o saptamana pe drumul catre o stana. La cautare participa polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, padurari și voluntari participa sambata cu mai multe mașini la acțiunea de cautare a copilului de 7 ani care a […] Articolul A trecut o saptamana de la dispariția unui copil de 7 ani, in vestul țarii. Cautarile continua a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de polițiști, padurari, jandarmi, pompieri și padurari participa joi cu mai multe mașini, o barca și cinci drone la acțiunea de cautare a copilului de 7 ani care a disparut sambata de acasa. Potrivit ISU Arad, la acțiunea de cautare a copilului participa 28 de polițiști cu opt autoturisme, 12 padurari,…

- Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și padurari participa joi cu mai multe mașini, o barca și 5 drone la acțiunea de cautare a copilului de 7 ani care a disparut sambata de acasa, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Arad, la acțiunea de cautare a copilului participa 28 de polițiști cu 8 autoturisme,…

- Sambata seara, polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost sesizați de unul dintre parinți Sebastian Ionel Corbei, in varsta de 7 ani, a disparut de acasa. El ar fi plecat la o stana de langa localitateaVanatori, unde statea alaturi de familie, și nu s-a mai intors. ... The post Dupa ce au fost intrerupte…

- Aproximativ 200 de persoane, majoritatea voluntari, participa duminica dimineata la cautarea copilului de 7 ani a carui... The post Copilul de 7 ani dat disparut in vestul țarii nu s-a intors acasa. Este cautat polițiști, jandarmi și 200 de voluntari appeared first on Renasterea banateana .

- „Noaptea Muzeelor”, eveniment cultural european la care Romania participa de 16 ani, se va desfașura in acest an in buna parte online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Complexul Muzeal Arad participa la ediția din acest an sambata, 14 noiembrie, intre orele 18.00 și 23.00, interval in care…

- Echipa Salvamont Vrancea participa in acest moment la o acțiune de cautare a unui barbat, in varsta de 74 de ani, ratacit ieri in padurile din zona Magura Odobești. Dispariția barbatului a fost anunțata inca de marți seara, cand a fost pornita imediat operațiunea de cautare a acestuia, soldata fara…

- Echipa Salvamont Vrancea participa in acest moment la o acțiune de cautare a unui barbat, in varsta de 74 de ani, ratacit de ieri, in padurile din zona Magura Odobești. Dispariția barbatului a fost anunțata inca de marți seara, cand a fost pornita imediat operațiunea de cautare a acestuia, fara succes,…