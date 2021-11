A traversat strada prin loc nepermis, dar vrea să fie despăgubită moral O ieseanca asteapta despagubiri dupa ce ea a fost cea care a provocat accidentul in care a fost implicata. Femeia invoca drept argument oferta de despagubiri facuta de un inspector de daune din greseala. Pana acum, magistratii Judecatoriei si cei ai Tribunalului i-au respins pretentiile, dar Elena R. isi incearca norocul in fata Curtii de Apel. In ultima zi a anului 2017, Elena R. a fost lovita de un autoturism, pe cand traversa neregulamentar. In urma accidentului, femeia a avut nevoie de aproape trei luni de ingrijiri medicale. Dupa mai bine de doi ani, in februarie anul trecut, Generali Romania… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

