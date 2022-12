Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, 7 decembrie, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe Richters-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau,…

- Marți-dimineața, o explozie neurmata de incendiu s-a produs la o locuința de pe strada Darzul, nr. 23B, din Pitești. ISU Argeș transmite ca explozia s-a produs din cauza unor scapari de gaze. A fost transportat la spital un barbat conștient, de aproximativ 70 de ani, cu arsuri la nivelul feței și a…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care s-a produs la iesire din Timisoara, pe Calea Aradului, intre un microbuz in care se aflau noui persoane si un autoturism. Printre persoanele ranite se afla si o fetița de opt ani. Politistii au intocmit dosar penal pe numele soferului…

- Salvamontistii din Busteni participa, vineri seara, la o actiune contracronometru pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe poteca pe traseul Jepii Mici, ramanand agatat de un copac.Potrivit Salvamont Busteni, actiunea este una contratimp pentru ca persoana in cauza nu se mai poate tine mult si…

- Un permis de conducere ucrainean, emis pe numele unui barbat, a fost descoperit in geanta unei femei din Republica Moldova. Cazul a fost inregistrat joi, 13 octombrie, in punctul de trecere a frontierei Leușeni, in jurul orei 22:50.

- Un barbat din Berlești, Gorj, a fost arestat preventiv pentru ca și-ar fi amenințat vecinii cu o drujba. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați, prin apelul unic de urgența 112, de catre o femeie, din comuna Berlești, cu privire la faptul ca socrii și cumnatul sau sunt…

- Barbat izbit intentionat cu masina, pe o strada din Petrosani. Un barbat de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce politistii care au vizualizat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere au constatat ca soferul a accidentat intentionat cu masina respectiva persoana. Potrivit noilor…

- Astazi, in jurul orei 07:40, un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Blaj, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Romanilor, din Geoagiu, intr-o curba la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum (carosabil umed) și a patruns ușor pe sensul opus de mers, intrand…