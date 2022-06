A terminat BAC-ul cu 9.43 și se pregătește să își apere titlul european la tenis de masă! Ioana Singeorzan alaturi de colegele ei din echipa de junioare de tenis de masa a Romaniei, merg la Campionatele Europene de la Belgrad sa iși apere titlul cucerit anul trecut la Varazdin. Tanara de 18 ani a renunțat la Balcaniada de unde colegii ei s-au intors cu 22 de medalii, pentru examenul de Bacalaureat pe care l-a luat cu aproape 10. Juniorii și cadeții de la tenis de masa se pregatesc pentru cea mai tare competiție din aceasta vara la care vor merge, Campionatele Europene din Serbia, care vor avea loc la Belgrad, intre 6-15 iulie. Tinerii și-au facut incalzirea la Balcaniada de la Albena… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

