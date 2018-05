Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a ordonat deportarea unui roman in 2016, pe cand era ministru de interne. Romanul - a carui identitate nu a fost facuta publica a fost acuzat de vadalism și a primit o amenda de 100 de lire sterline, in 2016, pentru ca a spart o fereastra in timpul unui conflict domestic. Romanul…

- Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut masuri sporite de securitate la Aeroportul Sibiu, dupa ce doua persoane au sarit gardul si au incercat sa fure o masina. Initial, cei doi au declarat ca au vrut sa fure un avion. Muntean a amintit de Summitul Consiliului European de la Sibiu din 2019, cand…

- Echipajul de interventie Zip Escort a retinut dumica noapte, o persoana care a incercat sa intre prin efractie in China Mall zona Brotacei .In noaptea de duminica, 15 aprilie, spre luni, o persoana a incercat sa intre prin efractie intr un centru comercial monitorizat de Zip Escort, din zona Brotacei.…

- Interventie chirurgicala extrem de dificila pentru medicii ieseni • Acest barbat va urca a treia oara pe masa de operatie • Problema cu care se confrunta este una extrem de sensibila, iar interventia efectuata presupune riscuri imense • Acelasi doctor l-a operat, in urma cu 16 ani, pentru aceeasi problema…

- (update 19:13) Tanarul care a incercat sa sara in gol de la etajul noua este același care acum cateva zile a incercat sa sara pe podul de la Viaduct. Acesta a fost salvat și insoțit la Inspectoratul Rașcani.

- Razvan Burleanu transforma federația in propria agenție electorala pentru alegerile din aprilie: la toate acțiunile externe ale loturilor naționale din urmatoarele doua luni vor fi invitați prin rotație șefi de AJF-uri, din fotbalul feminin, futsal sau juniori pentru a le caștiga voturile. ...