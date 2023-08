A sunat ALARMA din nou, luni dimineaţă, la Crevedia! Pompierii au intervenit de URGENŢĂ! Pompierii s-au deplasat, luni dimineata, de urgenta, la Crevedia! E din nou risc la locul exploziilor. Salvatorii incearca sa raceasca o cisterna cu GPL, pentru ca nu se poate face cercetare. Se pare ca exista inca o cisterna care are in interior combustibil, iar in acest moment salvatorii inca incearca sa elimine pericolul. Combustibilul trebuie […] The post A sunat ALARMA din nou, luni dimineata, la Crevedia! Pompierii au intervenit de URGENTA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor.…

- Pompierii maramureșeni au fost la datorie in perioada minivacanței care tocmai s-a incheiat. Salvatorii maramureșeni au lichidat trei incendii in perioada sus amintita. Sambata, 12 august, pompierii sigheteni au intervenit in Sat Șugatag pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa. Focul a distrus…

- Pompierii militari ai Statiei de Pompieri Agnita au intervenit de urgenta astazi, 16 august 2023, in localitatea Retis pentru stingerea a doua incendii care se manifestau la anexele doua suri si un grajd a doua gospodarii invecinate. Pompierii militari ai Statiei de Pompieri Agnita au intervenit de…

- Prin urmare, in cursul zilei de sambata si pe timpul noptii, pompierii militari au actionat in sprijinul populatiei pentru evacuarea apei din 47 case, 2 incinte ale unor operatori economici, 2 subsoluri ale unor institutii publice, 202 curti, 5 anexe, 46 beciuri si 5 strazi. Totodata, din cauza vantului…

- Pompierii din Caransebes au intervenit in aceasta dimineata la un incendiu produs la o casa din localitatea Jupa, judetul Caras-Severin. Focul a curprins acoperisul pe o suprafata extinsa si a afectat nu mai putin de sase incaperi. Alarma s-a dat in jurul orei 8.40. Salvatorii au intervenit cu doua…

- 125 misiuni executate de pompierii militari constanteni in perioada weekend In perioada 10 11 iunie 2023, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 125 misiuni, cele mai multe dintre ele ndash; 98, fiind pentru acordarea…