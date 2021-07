Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca pui o lamaie la fiert intr-o oala cu apa? Trebuie sa o lași preț de 5 minute in vasul cu pricina, ulterior vei vedea beneficiul pe care il are. Ce se intampla daca faci asta? Truc util pentru casa: pune o lamaie la fiert intr-o oala Cel mai negru gand al […] The post A fiert o lamaie…

- Aproape 300 note au fost contestate in judetul Olt de elevii care au sustinut probele la Limba Romana si Matematica. Rezultatele dupa contestatii nu schimba insa semnificativ tabloul mediilor la Evaluarea Nationala 2021.

- Punem pariu ca nu te-ai gandit la asta niciodata. Știai ce se intampla daca freci pardoseala cu maioneza? Trucul genial care te scapa de multe belele. Dupa ce vei incerca asta, nu vei mai face aceleași greșeli ca inainte. Ce se intampla cu podeaua, dupa cateva zile. Și-a frecat pardoseala din lemn cu…

- Ianis Hagi (22 de ani) a vorbit in aceasta seara despre perioada petrecuta in Belgia, la Genk, și despre cum a ajuns la Rangers. Mijlocașul a fost cumparat de Genk pentru 4 milioane de euro in vara lui 2019, de la Viitorul, dar dupa 6 luni pleca la Rangers, sub forma de imprumut, iar in iulie 2020 echipa…

- Cele 200 de doze de vaccin estimate s-au epuizat pana la ora pranzului. DSP Alba a suplimentat stocul și a trimis de urgența alte 500 de doze.Weekend-ul trecut, autoritațile din județul Alba au organizat un centru de vaccinare drive-thru și alte cinci evenimente asemanatoare la Blaj, Cugir, Sebeș, Teiuș…

- Din ciclul: la ce mai putem folosi bicarbonatul de sodiu. Acesta este secretul pe care toți gospodarii trebuie sa-l incerce acasa. A pus bicarbonat de sodiu și cafea peste gratarul ud, doar 10 minute. Ce s-a intamplat apoi l-a uluit. Rezultatele sunt incredibile. Ce se intampla daca pui bicarbonat de…

- In afara de ingrașamintele naturale tradiționale, ca sa obții o recolta bogata de legume poți sa folosești și ingrediente pe care le ai in bucatarie sau pe langa casa, cum ar fi cojile de oua, urzicile ori ceaiul negru. A fiert coji de oua și urzici, apoi le-a pus la radacina plantelor Astfel ca infuzia…

- Super glue și bicarbonatul de sodiu fac o echipa buna atunci cand vine vorba despre reparații. Cei care au incercat acest truc sigur regreta ca nu au aflat despre el mai devreme. Bicarbonat de sodiu plus super glue, combinația imbatabila in reparații Multa lume cunoaște detalii despre metoda lipirii…