A străbătut întreaga țară pentru a se opera la Iași – “Riscam să rămân paralizat la pat toată viața” Un barbat in varsta de 71 de ani a venit tocmai din Timișoara pentru a se opera la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Constantin COMORA a aflat de la știri de faptul ca echipa medicala de aici este specializata in tratarea tumorilor grave pe creier. Pacientul nu a stat niciun moment pe ganduri și a venit la Iași pentru o intervenție chirurgicala de mare precizie. Tumora era situata intr-o zona a creierului extrem de sensibila numita aria premotorie. Este practic zona din creier care coordoneaza mișcarea mainii și piciorului. “Nu numai viața era in pericol, riscam sa raman paralizat la pat toata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

