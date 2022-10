Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul achizitiei cu dedicatie pentru cele 600 de autospeciale BMW destinate Ministerului de Interne ia amploare exact inaintea dezbaterii si votului motiunii simple depusa la Camera Deputatilor de USR impotriva ministrului Lucian Bode. Citește și: Barbat atacat de urs, in stare critica la spital…

- Michael Schmidt, propietarul firmei care a caștigat licitația pentru furnizarea de autospeciale BMW pentru Poliție, este un apropiat al președintelui Iohannis, dar și un sponsor pentru USR și PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a aparat achiziția de autospeciale BMW și a negat orice intervenție de la Cotroceni in favoarea omului de afaceri Michael Schmidt, prieten apropiat al președintelui Iohannis. In ceea ce privește acuzațiile lansate de Catalin Drula, Lucian Bode a amintit ca donațiile…

- "La mulți ani tuturor cadrelor didactice care, prin daruirea lor, calauzesc copiii in fascinanta calatorie a cunoașterii. O educație de calitate nu este posibila fara dascali bine pregatiți și motivați. In Romania Educata, rolul profesorului este unul esențial, pe masura responsabilitații și a importanței…

- Politia Romana vrea sa cumpere in perioada urmatoare 75 de motociclete care sa aiba cutie de viteze cu minim 5 trepte, motor cu o putere de minim 90 kw si o viteza maxima de minim 200 km/ora. Contractul, estimat la peste 1,8 milioane de euro, face parte dintr-o licitatie mai mare a Politiei, insa pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca prietenia sa cu omul de afaceri Michael Schmidt nu a contat in ceea ce priveste castigarea licitatiei desfasurate de Politia Romana pentru achizitionarea de automobile BMW si a subliniat ca, daca sunt suspiciuni privind legalitatea procedurii, exista…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 13 septembrie, ca rolul pompierilor este esențial, mai ales in contextul in care sunt numeroase situații de urgența care necesita intervenții prompte.„Rolul dumneavoastra a crescut de la an la an, dobandind noi valențe. De la o instituție cu un rol principal…