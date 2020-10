Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Incadrul primei ediții, actorul a facut declarații emoționante despre fetițelelui și fosta soție. Acesta a vorbit frumos despre Andreea Balan, in ciudafaptului ca se afla in plin divorț. George Burcea a aratat la Ferma tatuajele pe care le are,…

- George Burcea (32 de ani) a postat de curand pe pagina sa de Instagram un clip emoționant in care spune ca Andreea Balan (36 de ani) va avea mereu un loc special in inima sa pentru ca este mama copiilor lui (Clara Maria, in varsta de un an și jumatate și Ella Maya, in varsta de trei ani). Burcea a spus…

- Andreea Balan a plecat in prima vacanța alaturi de fetițele ei, dupa ce s-a desparțit de George Burcea. Cantareața și-a urcat fetele in mașina, iar impreuna au plecat spre o locație spectaculoasa din țara!

- Mario Fresh a implinit 21 de ani pe 10 august, iar iubita sa, Alexia Eram, i-a facut o neașteptata și siropoasa declarație de dragoste. Mario Fresh, pe numele din buletin, Mario Galațanu, și fiica Andreei Esca, Alexia Eram, in varsta de 19 ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani: „Patru…

- Andreea Balan a facut primele declarații dupa ce a fost surprinsa la mare cu Tiberiu Argint . Artista, care se afla in proces de divorț cu actorul George Burcea a lasat in spate suferința și pare pregatita pentru o noua viața. In unul din vlogurile postate pe Youtube, Andreea a avut-o invitata pe Amna…