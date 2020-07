Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat propunerea Comisiei de management clinic si epidemiologic al infectiei COVID a Ministerului Sanatații privind modificarea criteriilor de externare pentru pacienții cu afecțiunea COVID 19. In acest sens, a fost aprobat Ordinul pentru modificarea și completarea…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: Pacienții cu COVID-19, asimptomatici, vor fi izolați acasa dupa 10 zile de spitalizare Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca va semna marti un ordin de ministru prin care pacientii COVID-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare.…

- Potrivit ministrului, persoanele infectate cu COVID-19, dar care sunt asimptomatice sau doar ușor simptomatice, vor sta internate in spital doar zece zile, fiind trimise apoi in izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului. Totodata, aceasta a mai precizat ca va semna marți un ordin de ministru…

- Nelu Tataru schimba modul de abordare a pacienților cu COVID-19. Ministrul Sanatații anunța ca pacienții diagnosticați cu coronavirus, dar asimptomatici, vor sta in spital maxim 10 zile dupa care vor fi izolați la domiciliu. Ministrul NeluTataru a declarat ca va semna un ordin de ministru prin care…

- “Spitalele au toate cele necesare pentru a trata pacientii in conditii de maxima siguranta”, a declarat acum doua zile Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Ce se intampla insa intr-un spital unde au ajuns numai la finalul acestei saptamani 21 de cazuri noi?Sambata seara, cand a intrat…

- Președintele CJ Prahova, Bogdan Toader, face eforturi pentru ca in județ sa ajunga echipamentul de plasmafereza, salvator de vieți Violeta Stoica La nivel național se vorbește de circa trei saptamani despre un tratament impotriva noului coronavirus care a dat rezultate in multe state din lume, inclusiv…