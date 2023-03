A spus DA de 8 Martie

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele monate din Suceava si Neamt, unde rafalele pot depasi 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod rosu de vant puternic. Sunt vizate zonele de munte, de la peste 1.800 de metri altitudine, din…

- Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere dupa ce instanța i-a respins acțiunea intentata polițiștilor de la Rutiera care i-au luat permisul pentru ca a depașit cu mult viteza regulamentara. Ministrul Sportului a fost prins, in vara anului trecut, pe centura Brașovului, ca rula cu 148 km/h pe…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au retinut, in urma perchezitiilor si audierilor care au avut loc miercuri, cinci politisti rutieri din Brasov, acuzati de luare de mita si abuz in serviciu. Patru dintre ei sunt de la Politia Codlea, iar al cincilea este de la Politia Ghimbav. Potrivit…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro, reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei, pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times, citat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic in localitati din cinci judete, dar si de ceata si vizibilitate redusa in zone din alte trei judete, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00,…

- Polonia este pregatita sa ia masuri „non-standard” daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul privat RMF FM, potrivit Sky News. Intrebat daca trimiterea de tancuri in Ucraina ar fi posibila chiar…

- O delegatie a Ministerului Apararii Nationale, condusa de ministrul Angel Tilvar, participa, vineri, in Baza Aeriana Ramstein din Germania, la prima reuniune din acest an a Grupului de contact pentru Ucraina – Ukraine Defense Contact Group (UDCG). Potrivit MApN, programul oficial va include discutii…

- The U.S. Department of Defense has asked its forces stationed in South Korea to provide equipment to help Ukraine in the war against Russia, the U.S. military said on Thursday, adding the move has “zero impact” on its operations in the Asian country, according to Reuters. U.S. Forces Korea (USFK), which…