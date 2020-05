A spart şapte FARMACII în zece zile Un galatean in varsta de 36 de ani a reusit “performanta” de a sparge sapte farmacii din orasul natal. Toate spargerile au avut loc in decurs de doar zece zile. Dar nu a furat masti de protectie sau dezinfectant cum s-ar crede in aceste vremuri de pandemie, ci doar bani, in jur de 3.300 lei.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv dupa ce a dat spargeri la sapte farmacii din oras in zece zile, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Galati.Politistii din Galati l-au surprins, in flagrant, pe barbat in timp ce incerca sa sustraga bunuri din interiorul unei farmacii. In urma investigatiilor…

