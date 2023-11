Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restricționat vineri pe DN 72 in localitatea Valea Voievozilor, in județul Dambovița, unde o mașina a intrat intr-un stalp care s-a prabușit pe șosea. Doi copii sunt raniți.

- Mai multi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru furt calificat, dupa ce au spart depozitul unei societati comerciale si au furat de acolo tot ce au gasit, inclusiv o masa, scaune, calculatoare si un frigider, prejudiciul cauzat ridicandu-se la 200.000 de lei.

- Vineri, 20 octombrie, au avut loc mai multe percheziții in Dambovița, in satele Racovița și Baleni Sarbi, pentru documentarea infracționala a unor persoane. Cinci barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 38 de ani, au furat mai multe bunuri din depozitul unei societații, aflat pe raza satului Baleni…

- Un tanar de 19 ani din Dambovita a fost arestat preventiv dupa ce a spart o casa de pariuri sportive din localitatea Cazaci si a furat 7.700 de lei, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca, in noaptea de 20 spre 21 septembrie a.c., prin…

- "Nu stiam ca este interzis" - le-a declarat el autoritatilor Un incident inedit a fost semnalat marti (19/9) dimineata pe Acropola din Atena, dupa ce un turist roman a desprins doua bucati de marmura, declarand ulterior autoritatilor ca nu a stiut ca fapta sa este ilegala, relateaza I Efimerida citat…

- Polițiștii au efectuat marți, 12 septembrie, mai multe percheziții intr-o comuna din Dambovița și in județul Prahova, intr-un dosar care vizeaza mai multe persoane banuite ca au furat dintr-o societate comerciala peste o tona de granule metalice de tip catalizator. Prejudiciul cauzat este de aproximativ…