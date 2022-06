A spart aceeaşi casă de două ori într-o zi. Va ajunge la puşcărie Un hot a spart de doua ori in aceeasi zi aceeasi casa. Prima oara a fost prins de proprietar, dar a doua oara a avut noroc. A reusit sa plece cu „marfa", dar drumul sau a continuat spre inchisoare. Iulian Sirbu a atacat prima oara in noaptea de 6/7 martie, cu putin inainte de ora 1.00. Aflat sub influenta bauturilor alcoolice, el a intrat in mansarda casei unui consatean din Belcesti, incercand sa sustraga doua masti traditionale, evaluate la 10.000 de lei. A fost prins insa de proprietar, care l-a imobilizat si l-a tinut pana la susirea politistilor. Sirbu nu a fost retinut imediat, ceea ce i-a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

