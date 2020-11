Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump si rivalul democrat Joe Biden au dat electoratului luni un ultim impuls in statele-cheie inaintea scrutinului care are loc marti, in timp ce echipele de campanie se pregatesc de dispute post-electorale care ar putea prelungi alegerile prezidentiale, transmite Reuters, citata…

- Presedintele Donald Trump si rivalul democrat Joe Biden au dat electoratului luni un ultim impuls in statele-cheie inaintea scrutinului care are loc marti, in timp ce echipele de campanie se pregatesc de dispute post-electorale care ar putea prelungi alegerile prezidentiale, transmite Reuters. Candidatul…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Autoritațile malteze au anunțat marți într-o schimbare de poziție cu 180 de grade ca prințul George al Marii Britanii este binevenit sa pastreze fosila unui dinte de rechin care i-a fost daruit de catre naturalistul Sir David Attenborough, relateaza Reuters.Fosila veche de 23 de milioane…

- Candidatul democrat in alegerile prezidentiale americane Joe Biden a anuntat ca a promis ”dreptate” familiei lui Jacob Blake, un afroamerican in varsta de 29 de ani grav ranit de catre un politist alb duminica, in Wisconsin, cu mai multe gloante in spate, relateaza AFP.”Inca o data, un barbat…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…

- Departamentul american Justitiei a cerut joi Curtii Supreme a SUA sa revizuiasca o decizie a unei instante de apel care ii cere presedintelui Donald Trump sa deblocheze internautii critici pentru ca acestia sa aiba acces din nou la postarile de pe contul sau, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Trump…

- Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA, Joe Biden, a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte, a anunțat Biden pe Twitter, relateaza Reuters. Harris, 55 de ani, devine prima femeie de culoare cu șanse sa devina vicepreședinte în SUA. ”Am…