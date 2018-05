A sosit vremea deciziilor în Siria Mereu a fost greu de spus de ce toata lumea s-a implicat in Siria. Datorita Iranului, acum incepem sa ne dam seama. Dupa ani de razboi civil, Siria este mai putin o tara si mai mult o zona vag definita in care alte tari isi sustin interesele. Sase puteri sunt acum implicate acolo: Rusia, Iran, Turcia, SUA, Israel si guvernul sirian. (Ii exclud pe britanici si francezi, care trec doar uneori in vizita pe acolo.) Exista de asemenea si mai multe grupari nestatale, precum Statul Islamic si kurzii sirieni, care incearca sa-si creeze ceva spatiu. Teritoriile lor s-au extins si apoi s-au contractat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu mai pot fi mediator in Orientul Mijlociul dupa ce au ales sa iși mute Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim și sa se retraga din Acordul nuclear cu Iranul, transmit Rusia și Turcia, in ziua inaugurarii Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susține ca SUA au renuntat la rolul lor…

- Armata siriana a inceput sa bombardeze marti o enclava jihadista situata la sud de Damasc, cu scopul de a o recuceri, a declarat un comandant al unei militii care sustine regimulu lui Bashar al-Assad pentru Reuters, transmite News.ro . Comandantul, care a cerut protectia anonimatului, a declarat ca…

- Avand in vedere superioritatea NATO, Rusia nu va indrazni sa raspunda militar la o eventuala lovitura asupra Siriei, iar șansele de succes ale rușilor in Orientul Mijlociu sunt nule, sustine Iuri Butusov, redactorul șef al publicatei censor.net.ua. „Siria este inconjurata de dușmaniii lui Putin și Assad,…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- ♦ Romania are o cota de piata mai buna in volum decat in valoare, semn ca se incheie deal-uri mai mici pe piata locala. In Romania s-au semnat anul trecut 153 de tranzactii, respectiv 7,2% din numarul total de acorduri incheiate in regiunea Europei Centrale si de Est. Ca valoare,…

- Colaborarile dintre cei doi au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregatește sa fie un nou succes internațional. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in țari precum…

- Cei 400 de civili nevinovați ucisi in Gouta de Est reflecta esecul negocierilor de la Astana, in cursul carora Turcia, care sprijina o parte a rebelilor sirieni, Iranul si Rusia, aliati ai regimului lui Bashar al-Assad, s-au inteles asupra crearii unor zone de „dezescaladare” cu scopul reducerii violentelor…

- Kazahstanul a trecut la alfabetul latin dupa ce președintele Nursultan Nazarbaev a aprobat legea potrivit careia noua redactare a alfabetului național se face in grafie latina și nu chirilica, așa cum s-a intamplat pana acum. Decretul a fost semnat la 19 februarie, transmite serviciul de presa al președintelui…