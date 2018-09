A sosit vaccinul antigripal. Numărul dozelor este foarte mic Primele doze de vaccin antigripal au sosit deja la Buzau, insa numarul acestora este foarte mic fata de ceea ce au cerut specialistii in sanatate publica. Acestea abia depașesc 1.200 in condițiile in care DSP Buzau a solicitat 35 de mii de doze. Pentru ca cele 1.200 de doze de vaccin antigripal sunt puține, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica au decis sa intocmeasca o lista cu cei prioritari la vaccinare. Primele doze de ser vor fi folosite pentru imunizarea personalului medical din secțiile cu risc crescut de imbolnavire. Abia la ultima tranșa de vaccinuri vor avea acces și buzoienii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul s-a produs pe drumul national 1B, care face legatura intre Ploiesti si Buzau, in localitatea Loloiasca. Primele cercetari de la locul accidentului arata ca un TIR care se deplasa catre Buzau nu a oprit la trecerea…

- Din luna mai 2018, din cabinetele medicilor de familie din județul Dambovița, lipsește vaccinul destinat imunizarii copiilor de 14 ani! Post-ul DAMBOVIȚA: Vaccinul pentru imunizarea copiilor de 14 ani lipsește din luna mai. Au sosit, insa, primele doze de antigripal apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Pretul carnii de porc ar putea creste, la iarna, cu aproximativ 30% din cauza problemelor cauzate de pesta porcina africana, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, reprezentantul Directiei pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, Florin Puscas. Florin Puşcaş lucrează în…

- Zece persoane aflate intr-o tabara studenteasca in Costinesti au acuzat, vineri, stari de rau, avand varsaturi dupa ce au mancat la un restaurant din statiune, astfel ca acolo s-au deplasat mai multe ambulante, o tanara fiind transportata la Spitalul Judetean Constanta pentru ingrijiri medicale. Unitatea…

- Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau au trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. „La nivelul judetului Buzau s-au inregistrat trei suspiciuni ale…

- Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau au trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. „La nivelul judetului Buzau s-au inregistrat trei suspiciuni ale…

- Cu toate ca numarul cazurilor de rujeola confirmate in acest an trece de 200, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava au aratat, in cadrul unei conferinte de presa, ca luna iulie a adus o scadere a numarului de imbolnaviri la nivelul judetului.„Acordam in continuare o ...

- La sediul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, situat pe strada Mușețelului, nr. 2, va avea loc, in 18 iulie, de la ora 10.00, o instruire cu administratorii de ștranduri și reprezentanți de unitați de cazare, cu bazine acoperite sau piscine cu circuit inchis, in vederea monitorizarii corecte a…