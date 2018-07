A sosit primul autovehicul DACIA LOGAN 100% ELECTRIC.La ce costuri poate fi achizitionat?

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 4/5 iulie a.c., politistii Biroului Rutier au identificat in trafic un tanar, de 20 ani, din Bistrita, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Bistrita, cu viteza care depaseste limita legala. De asemenea, politistii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare…

- Primul vehicul Dacia Logan 100% electric, produs in cadrul colaborarii cu firma Prime Motors București, a ajuns, marți, la Bistrița. Vehiculul va fi prezentat bistrițenilor in cadrul unui program de promovare ce va fi derulat pe piața locala in perioada urmatoare, anunța reprezentanții companiei bistrițene…

- Ne alimentam in conformitate cu ritmurile circadiene si ne-am putea schimba obiceiurile de masa pentru a ne imbunatati strarea de sanatate si a ne ajuta sa scapam de kilogramele in plus? Ce opinie au specialistii.

- Dupa ce a fost achitat de ICCJ, Victor Ponta isi intensifica activitatea politica. Dupa ce a devenit oficial membru al partidului Pro Romania, fostul premier da o prima lovitura in PSD. Deputatul Catalin Nechifor, fost presedinte al Consiliului Judetean Suceava, a anuntat ca se inscrie in partidul…

- Laura Cosoi mai are puțini și naște! Frumoasa actrița se numara printre acele femei norocoase care nu au avut prea mari probleme in timpul sarcinii. . (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) .Blondina a marturisit ca a putut purta fara probleme tocuri inalte sau rochii…

- Amenzi si avertismente dupa scandalul izbucnit in 2016 la Scoala I.L.Caragiale – Pitesti, acolo unde elevii au organizat proteste si au refuzat sa mai intre la cursuri din cauza unui coleg pe care l-au acuzat ca ii alearga prion clasa cu un compas in mana, ii ameninta ca-i spinteca si-i arunca pe…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, marti, ca nu se teme de faptul ca nu va participa la Cupa Mondiala din 2019 ca urmare a folosirii neregulamentare de catre Romania a jucatorului de origine tongana Sione Faka'osilea. "Nu ma tem ca nu vom participa la Cupa…

- Viitorul și Astra joaca in primul meci al etapei a 8-a din play-off, de la ora 20:45. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT cu video pe GSP.ro. Urmarește partida liveTEXT AICI! Cele doua formații sunt in lupta directa pentru locul 4, care duce in cupele europene. ...