A saptea transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 de doze, a sosit in aceasta dimineața in Romania. Autoritatile precizeaza ca, pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare pentru vaccinare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta. Urmatoarea transa de vaccin este asteptata peste o saptamana. A saptea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 163.800 doze, a ajuns in țara pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare…