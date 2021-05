A Sense of Freedom. Colecția de eșarfe Bon Bijou A SENSE OF FREEDOM este colecția capsula de eșarfe realizata de echipa Bon Bijou, de la faza de sketch și pana la ultimele detalii, in procesul de creație consacrat: Step I: envision Step II: explore Step III: do the work Step IV: refine Step V: express Step VI: create. A SENSE OF FREEDOM inseamna trei modele de eșarfe care reprezinta trei simboluri celeste nelipsite din ciclul vieții pe pamant: Soarele – LE SOLEIL – simbolul vieții, al forței și al energiei Luna – LA LUNE – simbolul feminitații, al ritmului vieții și al eternitații Steaua – L’ETOILE…