Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul sofer drogat a avariat 15 masini si un tramvai, in Iasi. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Soferul fost prins cu ajutorul martorilor si a fost „luat pe sus” de catre mascati.

- "La data de 21 mai, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie CUG, n.r.) au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, acesta acrosand pe timpul deplasarii un alt auto parcat. Autoturismul era condus de un barbat de 39 de ani, iar anterior, acesta a acrosat alte autoturisme, pe raza municipiului…

- Zeci de motocicliști au participat sambata, la Alba Iulia, la o acțiune de conștientizare in trafic a celor care circula pe autovehicule cu doua roți. Aceștia s-au adunat in parcarea Stadionului Cetate din Alba Iulia. Apoi s-au deplasat, in coloana, pe strazile din municipiu, pentru a reaminti importanta…

- Un important sef din cadrul RAR Iasi, fost membru activ al PNL si persoana care a obtinut functia ca urmare a sustinerii acestui partid in trecut, a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca a luat mita. Dragos Mandache (FOTO) este coordonator zonal al Departamentului Inspectii Tehnice Periodice si…

- Plângerile șoferilor clujeni, satui de blocajele din trafic cauzate de șantiere, continua sa apara, fiind chiar la ordinea zilei. O clujeanca susține ca aceste „derapaje” ar trebui sa fie reclamate, fiind „în joc” timpul și banii…

- Hamude Dawoud trece prin cele mai grele momente din viața lui, chiar in apropierea Sarbatorilor Pascale. Fratele și tatal lui sunt acuzați de ucidere din culpa, dupa ce 17 oameni din Iași și-au pierdut viața. A inceput procesul pentru omor din culpa pentru tatal și fratele acestuia, doi dintre cei mai…

- Milioane de mașini circula pe strazile de la noi, fara a fi asigurate obligatoriu, cu polițe RCA. O treime dintre mașini nu au polițe RCA valide. Intr-un singur an, pe strazile din județ, aproape 500 de șoferi au fost gasiți fara asigurare la mașini. Nu vorbim neaparat despre acele mașini abandonate…

- Polițiștii timișeni au oprit, noaptea trecuta, o mașina in trafic pentru un control, constatand ca nici șoferul, nici automobilul nu aveau actele necesare pentru a putea circula pe drumurile publice. „In fapt, in cursul nopții, in jurul orei 00:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou, au depistat…