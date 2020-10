A scos 1,8% la locale cu doar 80 de lei luați de la alții Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat, pe platforma finantarepartide.ro, lista finanțarilor pentru campania electorala de la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Conform documentului, ale carui date au fost actualizate pe 1 octombrie, candidații și partidele au virat in conturile de campanie sume care adunate totalizeaza 190 de milioane de lei. Suma cea mai mare transferata intr-o singura operațiune a avut loc pe 26 august, atunci cand PMP a trimis din contul curent central in cel de campanie 2,81 milioane lei. Printre formațiunile politice, in topul finanțatorilor se afla, paradoxal,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

