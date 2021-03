A scăzut puternic numărul copiilor care vin în Urgenţă In perioada 8 – 21 februarie 2021 au ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" de trei ori mai putini copii pentru a fi consultati decat in aceeasi perioada a anului trecut, asta desi perioada din acest an coincide cu primele doua saptamani dupa reinceperea scolii. Astfel, daca in perioada 8 – 21 februarie 2020 au fost examinati in UPU 1.861 de copii, in aceeasi perioada a acestu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Sindicatului Sanitas din Iași a inițiat o acțiune in instanța pentru acordarea stimulentelor de risc Covid angajaților Direcției Generale de Protecție a Drepturilor Copilului și persoanelor care desfașoara activitați in Unitațile de Primire a Urgențelor. Liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu…

- Un politist local din Oradea si-a injunghiat de cinci ori sotia, la cateva luni dupa ce s-au separat, iar momentul teribil din parcare a fost filmat de camerele de supraveghere. Dupa atacul din fata blocului, barbatul a fugit. Mai multe persoane au asistat la agresiune, dar nu au intervenit in ajutorul…

- Paul Kover, 44 de ani, si-a injunghiat duminica, 10 ianuarie, sotia de 46 de ani, care se separase de el, in fata unui bloc dintr-un cartier din Oradea, apoi a fugit si s-a ascuns intr-un cladire neterminata. Barbatul a fost prins de polițiști. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor spune ca nu a fost…

- Pandemia a afectat și hotelurile și pensiunile din Romania. Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada respectiva, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada mentionata, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres. In perioada mentionata, hotelurile…