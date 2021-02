Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Romania sunt bombe cu ceas. Incendiul din secția AȚI de la Piatra Neamț, care a ucis zece pacienți, a scos la iveala dezastrul. La mai puțin de trei luni, o alta tragedie s-a produs la Institutul "Matei Balș" din Capitala. Problemele sunt multe și foarte greu de rezolvat. Au fost descoperite…

- Mai putin de jumatate dintre paturile alocate pacientilor COVID-19 in spitalele din judetul Prahova sunt ocupate, la terapie intensiva fiind disponibil un singur loc pentru pacienti infectati cu SARS-CoV-2, arata datele comunicate de Prefectura Prahova. Citește și: SURSE Fostul prim-ministru…

- Mai mult de 400 de persoane s-au vaccinat, luni, la Institutul ”Marius Nasta” din Bucuresti. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a declarat ca nu au fost semnalate reacții adverse. „A fost o zi in care am vaccinat mai multi decat ne-am asteptat ca vor fi pe liste. Toata lumea a primit doza de vaccin,…

- Containerele din fața Spitalul Județean de Urgența Targoviște (SJUT), dar și cele din fața Ambulatoriului de Specialitate (Policlinica) folosite pana Post-ul A scazut afluența pacienților Covid -19… la SJUT! Containerele sanitare din curtea spitalului sunt goale și nefolosite! apare prima data in Gazeta…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 internati in spitalele din judetul Olt a scazut treptat in ultima luna si a ajuns, marti, la 95 de persoane, un nivel similar cu cel de la inceputul lunii octombrie, potrivit informatiilor prezentate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. Totodata,…

- Numarul pacienților cu forme grave de Covid-19 internați in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a coborat la aproape jumatate, fața de ultimele saptamani. In ultima perioada, 60-65 de pacienți internați in sectorul Covid prezentau forme grave de boala. Vineri, ...

- Institutiile medicale din Capitala, destinate tratarii pacientilor de COVID-19, vor fi suplimentate cu noi paturi, din cauza numarului in crestere de pacienti. Subiectul a fost discutat la sedinta operativa de luni a primariei. "Sunt activate stationar 65 de paturi la Moldexpo.

- Inca 100 de concentratoare de oxigen, destinate pentru tratarea pacienților aflați in stare medie și grava, vor ajunge in spitalele din țara. Achiziția a fost facuta din sursele Fondului Global, prin intermediul Unitații de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor in Domeniul Sanatații…