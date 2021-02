Stiri pe aceeasi tema

- Ca au avut pacienti multi sau putini, spitalele COVID sau suport-COVID au functionat, au consumat si au primit banii necesari poate mai repede ca niciodata. Acum managerii cer sa-si poata deschide, din nou, portile pentru pacientii non-COVID. Cat e cheltuiala. Desi numarul de pacienti COVID-19 s-a micsorat…

- Numarul in scadere al cazurilor de coronavirus se vede și in locurile disponibile din spitale. Institutul "Marius Nasta", de exemplu, are goale aproape jumatate dintre paturile pentru cei infectați.

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel:Numarul de anchete epidemiologice efectuate in ultimele 24 de ore : 199Menționam ca la aceasta data, 6 focare sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica:Au fost inchise urmatoarele focare: -…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat, astazi, ca in spitalele suport sunt 338 de paturi ocupate de persoane care au COVID-19, alte 310 fiind libere. Potrivit informarii, in cursul zilei de joi, la sase spitale suport COVID-19 din judet erau ocupate 338 paturi, 34 dintre acestea fiind la Terapie…

- Un numar de 587 de suceveni confirmați cu Covid-19 se trateaza acasa, ei optand pentru izolarea la domiciliu dupa diagnosticare. 78 dintre ei au intrat in izolare in ultimele 24 de ore. In același timp, in spitalele din județ sunt internați 336 de pacienți confirmați cu Covid-19 și 110 persoane ...

- Doctorul Virgil Musta, aflat in prima linie in lupta cu Covid-19, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, a postat de Ziua Naționala a Romaniei, un mesaj pe Facebook, pe grupul City Doctors – comunitate pentru sanatate, recomandari pentru cei care suspecteaza ca ar fi infectați cu…

- ”Paturi sunt, dar nu și echipament”. Este declarația șefului adjunct al Direcției Generale de Asistența Sociala și Sanatate, Boris Galca, in cadrul ședinței de astazi a CMC, care a prezentat un raport privind situația din spitalele municipale care trateaza pacienți

- Reprezentantii SCJU Constanta au facut precizari importante cu privire la situatia din spitalele constantente in lupta cu covid 19, asa cum puteti vedea in sectiunea Video. Cele 14 paturi ATI de la Spitalul de Urgenta pentru pacientii cu covid sunt ocupate in procent de 100 , au precizat reprezentantii…