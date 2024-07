A scăzut numărul șomerilor din Bistrița-Năsăud La sfarșitul lunii iunie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud erau inregistrați 4.331 șomeri (din care 2.103 femei), rata șomajului fiind de 3,74%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,90 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,16 pp, informeaza AJOFM Bistrița-Nasaud. Din totalul de 4.331 persoane inregistrate in evidențele instituției, 1.848 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 2.483 erau șomeri neindemnizați. In ceea ce privește mediul de rezidența, 1.300 provin din mediul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

