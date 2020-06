A scăzut numărul persoanelor aflate în izolare la domiciliu, în Timiș In Timiș a scazut numarul persoanelor aflate in izolare, de la o zi la alta. Polițiștii și jandarmii au verificat situația celor care trebuie sa stea in izolare la domiciliu și au depistat doua persoane care nu au respectat aceasta masura. Cele doua persoane au fost plasate in carantina pentru 14 zile. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

