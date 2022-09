Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de animale vii au scazut cu 16,8% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, si au totalizat 182,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. De asemenea, si importurile de animale vii s-au redus, cu 17,7%, ajungand…

- Acordul istoric semnat vineri dupa-amiaza la Istanbul produce deja primele efecte pe piața cerealelor. Prețul graului a scazut semnificativ la Chicago și pe bursa Euronext, cu aproape 6 la suta, adica la nivelul dinaintea razboiului. Și prețul porumbului a scazut cu aproape doua procente.

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2022, o cantitate de titei de 1,224 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 80.500 tep (6,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile…

- Romania a importat in primele cinci luni din 2022 o cantitate de gaze naturale cu 14% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, arata datele centralizate de Institutul Național de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 930.500 tone echivalent petrol (tep), cu 14% (151.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Seceta este una din cauzele pentru care productia de electricitate a hidrocentralelor Romaniei a scazut cu 25 -, luna de luna in 2022 in primele 5 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut si a ajuns la 6,31 miliarde kWh. Scaderi s-au mai inregistrat in ultimii ani, dar si cresteri…

- Romania a produs, in primele patru luni din 2022, o cantitate de titei de 973.500 de tone echivalent petrol (tep), cu 61.700 tep (6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de titei…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).