A scăzut numărul argeșenilor amendați pentru nerespectarea măsurilor privind restricționarea circulației A scazut numarul argeșenilor amendați pentru nerespectarea masurilor privind restricționarea circulației. In ultimele 24 de ore structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Naționale și polițiștii locali au acționat, in județul Argeș, in sistem integrat, pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul COVID-19. Au fost verificate 373 de persoane cu privire la respectarea masurilor de izolare sau carantina. Au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 104.000 de lei, pentru persoanele care nu au respectat masura privind restricționarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

- 21 de persoane au iesit din carantina, iar 77 de persoane din autoizolare dupa trecerea perioadei de 14 zile. Politistii, jandarmii, politistii locali si militarii au continuat verificarile autovehiculelor si persoanelor pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.