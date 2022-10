A scăzut consumul de energie electrică în România. Creștem exportul Consumul de energie electrica in Romania a scazut cu 5,3% in primele opt luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, potrivit Institutului National de Statistica. Aceasta reducere a dus la o crestere a exportului de energie electrica cu aproape 85 de milioane de kWh, in ciuda faptului ca productia a fost in usoara scadere, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

