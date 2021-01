Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de aur a scazut anul trecut cu 14% pe masura ce pandemia de coronavirus a marcat un declin record al achizitiilor de bijuterii, iar preturile au doborat record dupa record, scrie MarketWatch, potrivit Mediafax. Per total, cererea pentru metalul pretios a ajuns la cel mai slab nivel…

- In intervalul 11-18 ianuarie 2021, in Romania s-au inregistrat 21.882 cazuri noi de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in scadere fata de saptamana anterioara (29.712). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat, la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269.…

- Fondurile suverane de investitii au evitat spatiile de birouri si hotelurile in 2020, investitiile lor in imobiliare coborand la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, din cauza pandemiei de coronavirus si a Brexitului, transmite Reuters. In schimb, investitiile in infrastructura ale fondurilor…

- Exporturile germane au scazut anul acesta cu cel putin 12%, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat marti Asociatia de Comert BGA din Germania, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Pandemia ne-a dat cu cinci ani inapoi in ceea ce priveste comertul - dar in acelasi timp sunt…

- Urmeaza concedieri la Disney din cauza pandemiei de coronavirus. Zeci de mii posturi urmeaza sa fie eliminate de companie in anul 2021. Anunțul companiei vine dupa ce deja s-a renunțat la 28.000 de posturi din Statele Unite ale Americii, conform AFP . Compania Disney ia in calcul sa elimine 32.000 de…

- Japonia se confrunta cu o problema extrem de grava printre cetațeni. Numarul de sinucideri a crescut in octombrie pentru a patra luna la rand, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. Activiștii antisuicid sunt de parere ca acest lucru este cauzat de impactul economic al pandemiei de…

- Piețele acoperite, cum ar fi Hala Obor din București, se vor inchide pentru a se preveni raspandirea noului Coronavirus. Decizia nu ar urma sa le afecteze pe cele organizate in spații deschise. In opinia premierului Ludovic Orban, masura este necesara și ar urma sa fie aplicata de luni deoarece sunt…