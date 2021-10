Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este dirijat pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat catre Focșani. „Din primele date este vorba despre o coliziune intre un autoturism și o autospeciala de Poliție.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni

- Traficul din Buzau este pe zi ce trece mai aglomerat. Cu o medie de peste o mie de mașini pe luna nou-inmatriculate, orașul nostru devine un furnicar, iar soluțiile de fluidizare a circulației in condițiile unei infrastructuri depașite sunt minime. Sau poate ca nu? O soluție pentru eliminarea aglomerației…

- Primul tronson care va intra in lucru este cel situat intre podul Maracineni și giratoriul cu avion. Taficul auto se va desfașura pe cate un sens de mers pe jumatate din bulevard, cu restricții de circulație. Peste doua saptamani, bulevardul Unirii se va transforma in șantier iar circulația auto și…

- Traficul a fost dirijat pe DN2E85, in localitatea Poșta Calnau, in urma unui accident rutier soldat cu trei persoane ranite. Potrivit Poliției, din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de un șofer de 44…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN2 E85, la ieșire din municipiul Ramnicu Sarat. Trei camioane și un autoturism au fost implicate in coliziunea in urma careia o persoana a fost ranita. Mașina in care aceasta se afla a fost strivita intre doua TIR-uri. Traficul a fost restricționat…

- Traficul a fost restricționat pe sensul de mers catre Focșani, pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat, in urma unui accident rutier. „Din primele dat este vorba de o coliziune intre 2 camioane de mare tonaj.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau.

- Șase persoane au fost ranite, in urma unui accident produs in aceasta dupa amiaza pe un drum județean din comuna Ramnicelu. Traficul a fost dirijat pe DJ202, in localitatea Colibași. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus de catre un barbat…

- Traficul a fost blocat pe DN10, in afara localitații Vernești catre Candești, in urma unui grav accident. „Din primele date de la fața locului accidentul s-a intre doua vehicule. Posibil o victima, ar fi incarcerata.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau.