De-un par egzamplu, doftorul Cost Take abia ce primise in una din ultimele sedinte de guvern un perdaf de la premier, alaturi de menistra Anisie de la Educatiune, pe motiv ca nu stiu sa comunice cu dipotatii sau alesii leberali din teritoriu, sau ca nu au scos la interval din arhivele ministerului niciun scandal de vanturat in an electoral. Trei zice-se ca au fost criticile: 1 - dau impresia ca-s papagali, si in plus fac gafe; 2 – nu raspund liderilor din teritor (...)