A scăpat din iadul lui Hitler și a pierit în iadul declanșat de Putin Un supraviețuitor al Holocaustului, in varsta de 96 de ani, a fost ucis in bombardamentul rusesc asupra unui bloc de apartamente, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE A scapat din iadul lui Hitler și a pierit in iadul declanșat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Adinluiși aindeclanșat…

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea intervine in dezbaterea publica referitoare la interdicțiile aplicate rușilor și evidențiaza in stilul caracteristic faptul ca s-a ajuns in zone care nu au nicio legatura cu razboiul declanșat de Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Indiferent de ce se intampla in continuare in ceea ce privește invadarea de catre Rusia lui Putin a unui stat suveran și independent, Ucraina, este evident ca mediul de securitate din Europa, cu precadere pe Flancul Estic, s-a schimbat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cei 370 de angajati de la Carfil Brasov, producator de tehnica militara, au declansat, miercuri dimineata, o greva spontana, nemultumiti de faptul ca nu au primit salariile pe ultimele doua luni. Oamenii sustin ca vor continua actiunea de protest pana cand isi vor primi banii. Fii la curent…

- Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisa adresata presei internationale, in care condamna "uciderea in masa a civililor ucraineni". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, l-a atentionat luni pe secretarul american de stat Antony Blinken ca un esec in oprirea agresiunii ruse in Ucraina ar duce la un conflict global, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ceremoniile militare si religioase organizate pentru inmormantarea militarilor cazuti la datorie in incidentele aviatice care au avut loc in judetul Constanta, miercuri, se vor desfasura sambata si duminica, la Constanta, Bucuresti si in localitatea Lunca Corbului, din judetul Arges, arata un comunicat…

- Cea mai mare parte a forțelor ruse care avanseaza spre capitala Ucrainei Kiev se afla la mai mult de 50 km de centrul orașului, a declarat Ministerul Apararii al Regatului Unit, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…