- O femeie a trait cu un fat mort in pantec, crezand ca este viu. Este vorba despre o noua victima a medicului ginecolog Florian Robe de la maternitatea Polizu, care a fost indusa in eroare și a trait cu un fat mort in pantec, știind de fapt ca bebelușul traiește. Conform avocatului Adrian Cuculis, o…

- Noi marturii privind presupuse acte de malpraxis ale medicului Florian Robe de la maternitatea Polizu - acuzat ca a declarat decedata o fetita nascuta prematur careia nu i-a acordat asistenta - apar in spatiul public. O femeie povesteste ca, in urma cu 11 ani, medicul i-ar fi cusut uterul de abdomen,…

- De la o zi la alta tot mai multe acuzații apar la adresa doctorului de la Maternitatea Polizu din București care ar fi lasat copiii nascuți prematur sa moara. O noua acuzație la adresa medicului Florian Robe aduce in prim-plan un nou caz terifiant. O mama a povestit cum ginecologul i-a scapat copilul…

- "Nu-mi pot stapanii lacrimile dupa ce an vazut la TV și anume cazul cu medicul Robe Florian. In urma cu aproape 5 ani de zile, mai exact pe data de 15.01.2018, același medic mi-a scapat fetița in cap la naștere. Nașterea a avut loc in jurul orei 10:30, iar copilul meu a fost consultat de un medic neonatolog…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) s-a autosesizat si a declansat o cercetare disciplinara, vineri, ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, referitoare la cazul medicului Florian Robe, de la Maternitatea Polizu, acuzat ca lasa copiii nascuti prematur sa moara. Institutul…

- Tatal unui bebeluș, considerat mort la naștere, a povestit trauma prin care a trecut familia sa, dupa ce soția lui a ajuns la doctorul Florian Robe de la Maternitatea Polizu, cel acuzat de tentativa de omor calificat prin cruzime, relateaza News.ro . Barbatul acuza ca soția sa a fost lasata sa „avorteze”…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor calificat pe numele medicului ginecolog de la Spitalul Polizu, acuzat ca a lasat copiii nascuti prematur sa moara. Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB)…