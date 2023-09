A șasea ediție TIFF Oradea: prima Gala de Deschidere, avanpremiere, cine-concerte In premiera, publicul oradean este invitat pe covorul roșu, la o Gala de Deschidere Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important eveniment cinematografic din Romania, se intoarce pentru cea de-a 6-a ediție TIFF Oradea. In perioada 29 septembrie – 1 octombrie, festivalul va oferi publicului o experiența de neuitat, aducand in Piața Unirii și in diverse alte locații culturale din oraș o selecție ampla de filme in premiera, alaturi de producții premiate la marile festivaluri internaționale, avanpremiere ale filmelor romanești și maghiare, documentare și invitați speciali,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

