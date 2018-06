Stiri pe aceeasi tema

- Un hoț a fost prins cu focuri de arma, dupa ce a sarit in raul Dambovița ca sa scape de polițiști. Tanarul nu avea permis de conducere și a fost depistat de radar.Incident grav in Capitala. Doi agenți ai Brigazii Rutiere care se aflau, vineri, in jurul orei 17.

- Urmarire ca in filme in București. Polițiștii au pornit pe urmele unui șofer care nu a oprit la semnal, iar la un moment dat, conducatorul autoturismului a abandonat mașina și s-a aruncat in raul Dambovița. A fost prins de oamenii legii și dus la secție. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei…

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, care conducea fara permis de conducere, a fugit cu masina de politistii rutieri care voiau sa-l opreasca, apoi a parasit autoturismul, a sarit in raul Dambovita, a continuat sa fuga, dar a fost prins. Conform Brigazii Rutiere, vineri dupa-amiaza, doi agenti care se…

- Scene incredibile in București, in care protagoniști au fost un șofer și un echipaj de poliție! In jurul orei 17:15, doi agenti ai Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atributiilor de serviciu ( in zona Splaiul Unirii - Targ Vitan), cu aparatul radar Trucam, au efectuat semnal regulamentar de…

- Un conducator auto aflat intr-un autovehicul a ignorat semnalele de oprire facute de agenti si a incercat sa se faca nevazut, astfel ca politistii au fost nevoiti sa foloseasca armele din dotare. Șoferul in varsta de 34 de ani, care circula pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Fagaraș, in noaptea…

- UPDATE: CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul Generalal Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe ambele sensuri de mers in judetul Ilfov, pe DNCB, la kilometrul 25, unde a avut loc un eveniment rutier, in care soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a parasit…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…