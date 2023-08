Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a Italiei, Napoli, va debuta in sezonul 2023-2024 din Serie A pe terenul nou-promovatei Frosinone, conform programului pentru sezonul viitor, ce va incepe in week-end-ul 19-20 august, dezvaluit miercuri de Liga Italiana de Fotbal, scrie AFP.Napoli a castigat primul sau Scudetto…

- Napoli renunța la pista Radu Dragușin (21 de ani) și se concenteaza pe Giorgio Scalvini (19 ani). Atalanta are insa pretenții mari pentru internaționalul italian de tineret și vrea 50 de milioane de euro. Napoli l-a pierdut pe Kim Min-jae, pentru care Bayern va achita clauza de reziliere de 50 de milioane…

- Jonathan David (23 de ani), atacantul canadian al lui Lille, ar fi principalul candidat la preluarea ștafetei de la Victor Osimhen, pe care Napoli l-ar putea vinde la oferte de cel puțin 100 de milioane de euro. Napoli nu vrea sa-l vanda pe Victor Osimhen, dar ar putea ceda tentației de a o face in…

- Galatasaray este noua campioana a Turciei! Echipa de fotbal a caștigat titlul dupa o pauza de 4 ani. Galatasaray s-a distanțat la cinci puncte de ocupanta poziției secunde, Fenerbahce, astfel ca meciul direct din ultima etapa nu mai conteaza. Este al 23-lea titlu din istoria lui Galatasaray, care a…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, medaliata cu aur anul trecut la Jocurile Europene Universitare, s-a impus și in 2023 in competiția interna. Ieri, in ultimul act al turneului final desfașurat in weekend, la Oradea, elevii lui Vlad Bura au trecut de studenții aradeni de la Universitatea…

- Farul Constanta a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (1-2), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

- Manchester City a sarbatorit castigarea celui de-al noualea sau titlu de campioana a Angliei cu o victorie la limita pe teren propriu in fata formatiei Chelsea Londra (1-0), duminica, intr-o partida contand pentru etapa a 37-a (penultima) din Premier League, potrivit Agerpres.Unicul gol al intalnirii…