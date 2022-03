A șaptea zi! Herson a căzut în mâinile rușilor! La Harkov au ajuns parașutiștii O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei se incheie miercuri, cu un convoi militar de 64 de kilometri organizat la porțile Kievului. Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov și turnului TV din Kiev, amplasat pe terenul memorialului Holocaustului, in condițiile in care Putin invoca ”denazificarea” Ucrainei drept condiție pentru incheierea razboiului. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului Herson, din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Primarul orasului a atras atentia ca sunt atacate cladiri rezidentiale. La randul sau, BBC citeaza oficiali locali… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Armata ucraineana anunta ca a doborat luni mai multe aeronave militare rusesti, transmite marti Reuters, relateaza Agerpres.

Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea cu energie electrica si apa. In acelasi timp, trupele…

Din transee si de pe baricadele ridicate in cateva zile, locuitorii Kievului asigurau luni ca sunt pregatiti sa dea inamicilor "lectia vietii lor" , relateaza AFP intr-un reportaj din capitala ucraineana transformata in zona de razboi, anunța Agerpres.

Ofensiva rusa impotriva capitalei ucrainene Kiev continua la primele ore ale zilei de luni, a anuntat armata Ucrainei, informeaza dpa. In nordul Kievului, armata rusa a incercat sa construiasca un pod din pontoane pentru a traversa raul Irpin, a scris Statul Major al armatei ucrainene pe Facebook.…

Aproximativ 4.300 de rusi ar fi fost ucisi de la inceputul invaziei in Ucraina, anunta ministrul delegat insarcinat cu Apararea, Hanna Malyar. Oficialul spune, intr-o postare pe Facebook, ca Rusia a suferit, de asemenea, pierderi materiale importante in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ…

Zelenski : „Le-am incurcat planurile." Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, a declarat ca Kiev-ul și alte orașe cheie raman sub controlul armatei ucrainene. „Am rezistat și respingem cu succes atacurile inamice. Luptele continua", a spus el intr-un mesaj video postat pe rețelele sale de socializare.…

In orașul ucrinean Vugledar, trupele ruse au bombardat un spital. In urma bombardamentelor, 4 persoane au murit și 10 au fost ranite.

Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.