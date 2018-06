Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au loc, sambata seara, in Piața Victoriei. Oamenii s-au adunat in fața Guvernului pentru a manifesta impotriva coaliției PSD-ALDE, dar și in privința unei eventuale Ordonanțe privind codurile penale.

- Un nou protest in București. Sute de oameni s-au aduant in Piața Victoriei, sambata seara, pentru a cere demisia Guvernului. Protestatarii scandeaza lozinci precum “Justitie, nu coruptie!” și au pancare pe care scrie “PSD = Ciuma rosie”, “Demisia”, “Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul”. Manifestantii…

- Mii de oameni au protestat joi seara in tara impotriva guvernarii PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea, cerand demisia acestuia si a Guvernului. *** Peste 2.000 de persoane au participat in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva Guvernului, cerand demisia acestuia,…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…