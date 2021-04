Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie,…

- Mii de oameni de la doua proteste din București, unul din Piața Victoriei, altul din Piața Universitații “s-au unit” intr-un singur marș, care s-a adunat in zona Izvor, la Parlament. Și in alte orașe din țara s-au organizat manifestații contra masurilor impuse de pandemie de COVID-19. La protestul din…

- Șoferița care a ucis doua fete din București, dupa ce a intrat cu mașina in plin, intr-un gard, apoi pe trotuarul unei strazi din sectorul 2 al Capitalei, are 57 de ani și se numește Marcela Leonte. Femeia se afla in mașina cu soțul ei, Ciprian Sorin Leonte, administratorul unei societați comerciale.…

- Șoferița din București care a provocat accidentul in urma caruia au murit doua tinere din sectorul 2 al Capitalei, a fost reținuta pentru 24 de ore, luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei. Acuzațiile sunt de ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor…