Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari s-au adunat din nou sambata dupa amiaza, in Piata Universitatii din Capitala, pentru amanifesta impotriva restrictiilor impuse ca masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Unii dintre manifestanti flutura steaguri tricolore, in timp ce altii care au afaceri sau…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie,…

- Un tanar de 25 ani din București, cu afecțiuni psihice, a fost condus la o secție de poliție și este cercetat de autoritați in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern, anunța Inspectoratul General de Poliție. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la…

- Mii de oameni de la doua proteste din București, unul din Piața Victoriei, altul din Piața Universitații “s-au unit” intr-un singur marș, care s-a adunat in zona Izvor, la Parlament. Și in alte orașe din țara s-au organizat manifestații contra masurilor impuse de pandemie de COVID-19. La protestul din…

- O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul…