- Saptamina trecuta, Serviciul de Gestiune al Cainilor fara Stapan a primit o sesizare despre o cațea cu pui extrem de agresiva aflata la Starea Civila. Cațeaua și-a adapostit cei cinci pui sub foișorul unde se oficiaza casatoriile. Pe linga hrana pe care o primea de la unii angajați, ea era recompensata…

- Zilele trecute s-a dat startul celei de-a cincea ediții a festivalului de arta urbana bacauan, ZIDART. Galeria de arta stradala a orașului se va extinde anul acesta in cartierul Nord prin implementarea a unsprezece noi lucrari de mari proporții. Misiunea de a „umple orașul de culoare” este mai aproape…

- Dupa soluționarea contestațiilor, rata finala de promovare inregistrata la examenul național pentru definitivare in invațamant, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacau este de 77,5%, in creștere cu 3%, comparativ cu rezultatele inițiale, cand rata a fost de 74,6%, dar o rata cu mult peste cea naționala,…

- In fiecare an, prima zi a lunii august reprezinta un moment de implinire, emoție și sarbatoare pentru jandarmii ce au indeplinit stagiul minim in grad, prin avansarea in gradul urmator, o noua tresa adaugata celor deja existente pe epoleți. In cadrul unei festivitați organizate in aceasta dimineața…

- – Interviu cu Adrian MATEI, scriitor, publicist – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Friedrich Nietzsche vorbea despre creație ca fiind „singurul suras al tragediei noastre”, iar Emil Cioran ca fiind „o salvare temporara din ghearele morții”. Deci pot…

- Impreuna cu deputatul PSD Ionel Floroiu, prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, și consilierii județeni Vasile Isvoran & Adrian Nistor, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a fost astazi in partea de est a județului unde, la Filipeni, s-au finalizat lucrarile de modernizare…

- Da, pur și simplu mi-e dor de Veorica! Gafele ei au devenit nevinovate fracturi de logica mioritica in comparație cu enormitațile pe care Ciuca, aceasta Veorica fardata nereușit cu epoleți, le emite cotidian. Zilele trecute am fost asediat de hohotul imens de ras al unor țanci. Auzisera la TV gogomania…

- Motiv de bucurie, dar și de mandrie, astazi la Filipești, la Casa de Cultura „Radu Beligan”, acolo unde a fost inaugurat noul sediu al Serviciului Public de Evidența Persoanelor, serviciu care va deservi cetațenii din comunele Filipești, Berești Bistrița și Itești. La momentul inaugurarii au fost prezenți…